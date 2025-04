Et koprad viisid Karin Abeli noorelt õunapuult minema mitu alumist oksa, on ta tüve alumise osa katnud kilega lootuses, et see noid suurte hammastega loomi eemal hoiab.

Olustvere suurtes paistiikides on koprad elanud juba 2012. aastast, nad on seal hulgaliselt puid langetanud ning kaldaääri uuristanud, nii et seal kõndija võib auku kukkuda. Nüüd on Karin Abel tiikidest sadakond meetrit eemal oma aiamaal hädas, sest nood loomad on käinud tema õunapuid rüüstamas.