Viljandis sukeldutakse nõelaaugufoto maailma

Pinhole-kaamera ehk nõelaaugukaamera on kõige lihtsam objektiivita fotokaamera. Pinhole-fotograafia tähendab pildistamist ilma objektiivita, seda asendab nõelaotsasuurune auk. Valgus pääseb läbi selle kaamerasse ja moodustab kujutise, mida iseloomustavad pehmemad jooned kui objektiiviga loodud kujutisel. Sellise kaamera võib igaüks endale meisterdada kas kingakarbist, plekkpurgist, filmirullitopsist või millest tahes. Kuigi sellise kaameraga pildistamine ei pruugi pakkuda tehnilist kvaliteeti ja kasutamismugavust, mida pakub tänapäevane digitaalne tehnoloogia, on see siiski põnev tegevus kõikidele, kellele meeldib katsetada.