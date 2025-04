Riigimetsa majandamise keskus (RMK) selgitas, et kokkuvõttes on istutusmaht on kahanenud, sest uuendusraiete maht on juba õige mitu aastat vähenenud. Näiteks kui uuendusraiete pindala väheneb tuhande hektari võrra, väheneb vajadus umbes kahe miljoni taime järele.