Goša rühib järvejooksu rekordi poole

Sakalaga kõneldes nentis massööri ja motivaatorina Tartu Tammeka jalgpalliklubi hingekirjas olev Heerik, et Viirandi rekordi ületamine on mõttes, aga see on rohkem vanajumala teha. "Kui vigastused tulevad, siis on kõik. Ja mingiks eriliseks spordiks ei saa minu järvejooksu läbimist enam nimetada, sest isegi osa kepikõndijaid paneb mulle kotti."