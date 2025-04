Vald soovib sügiseks Võhma tondilossi lammutada

Nüüdseks on vald tasuta omandanud viimase korteri ning kogu kinnistu kuulub ametlikult vallale. Vallavanem Karel Tölp tõdes, et korterite omandamine oli pikk ja keeruline. Esialgu näis, et kõigi korterite omanikega saadakse kokkuleppele, aga edasisel asjaajamisel selgus, et kolm korterit olid ühisvara ja pärimine jäänud vormistamata. Seaduse järgi ei saa omandiõigus automaatselt üle minna, notar peab üles otsima kõik võimalikud pärijad. Seega oli korteritel mitu omanikku, aga kuna vara väärtus oli väike, siis mitmel neist polnud huvi sellega tegelda, sealhulgas seda ka pärida.