JUHTKIRI Millal peaks Viljandite väikesed lepingud ühe suurega asendama?

On ju ammu teada, et paljud Viiratsi lapsed lähevad linna kooli vähemalt pärast alevikus tegutseva kooli lõpetamist ja nii mõnigi käib Viljandis koolis esimesest klassist saadik. Valla lähim põhikool Kalmetul jääb enamiku jaoks logistiliselt valele poole ning see jääb ka tunduvalt kaugemale kui üle oru paistev Kesklinna kool, kust seitsmenda klassi laps võib vabalt jalagi koju minna.

Seni on tulnud laps teise omavalitsusse kooli panekuks koos ühe vanemaga sinna sisse kirjutada – sugulasi või tuttavaid, kes oma aadressi laenavad, leiab ju ikka. Vallale tähendab see samas, et ühe vanema maksutulu kolib teise omavalitsusse, ning linnale ebakindlust, sest nii kui koolikoht käes, võib lapsevanem ennast koos maksurahaga tagasi valda registreerida, last aga sellepärast koolist välja visata ei saa. Pealegi on keeruline oma koolikohti planeerida, kui ülevaade teise omavalitsuse laste arvust on puudulik.