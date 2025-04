Suurjooksuni ümber Viljandi järve on jäänud veel nädal: 1. mail tormab rajale tuhandeid inimesi ja neist ühe nimi raiutakse pärast võitjakivisse.

Korraldustiim on kokku pannud video, millest näeb, kuidas rada kulgeb, missugune on maastik ja mis seisus on legendaarsed lõigud.