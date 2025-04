ANNIKA VAIT Diskrimineerimine tööelus ulatub palgalõhest kaugemale

Palgalõhe ja võrdne kohtlemine on meie ühiskonnas aktuaalsed ja olulised teemad, kuid juriidilisest aspektist tuleb silmas pidada, et sooline palgalõhe ei tähenda automaatselt naiste diskrimineerimist. Selle tuvastamiseks, kas ja millisel määral on tegu diskrimineerimisega, peaks võrdlema eri soost isikute tasusid samalaadses olukorras ning hindama, kas ühe soo esindajaid koheldakse teise soo esindajatest soo tõttu kehvemini, ebasoodsamalt. Alles siis, kui võrdses olukorras koheldakse inimest tema soo tõttu teisest kehvemini, saame rääkida seadusega keelatud diskrimineerimisest. Palgalõhe puhul siis soo tõttu põhjendamatult madalama tasu maksmisest.