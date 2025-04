JUHTKIRI Kauge otsus puudutab lähedalt

Esiteks tasub mõista, et paljud digimaailma regulatsioonid on meile olulisemad kui nii mõnigi Eesti tarbijakaitsenõue, sest need puudutavad hiigelkontserne, kelle teenuseid kasutavad sajad miljonid inimesed. Kui üks kauplus jätab saiakestele õige kuupäeva panemata, saavad aegunud tooteid ostes kahju üksikud inimesed. Kui aga Apple suunab kõiki iPhone’i omanikke kasutama tasulisi rakendusi, ehkki neile on ka tasuta alternatiive, võtab see kogu Euroopa tarbijate taskust märkimisväärse summa, ilma et inimesed ise sellest esimese hooga arugi saaksid. Sama lugu on Facebooki eelmise aasta pakkumisega, mille järgi said kasutajad vähendada oma isikuandmete kasutamist reklaamide suunamisel ainult siis, kui nõustusid tasulise teenusega.