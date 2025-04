MARKO TIITUS Armastus ja kannatus kui vaimsed õpetajad

Ilma kannatuse- ja surmakogemuseta jääb rõõm pealispindseks ja kerglaseks. Frantsiskaani preester ja teoloog Richard Rohr on öelnud, et Jumal on loonud kaks suurt vaimset õpetajat, kaks universaalset teed isiksuse tõeliseks muutumiseks ja küpsemiseks, need on armastus ja kannatus. Armastuse ja kannatuse mõtestamisel rajaneb suur osa kunstist, kirjandusest ja muusikast ning need kaks – armastus ja kannatus – on raamistuseks või mänguväljakuks ka kõikides religioonides.