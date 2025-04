Kalateadlase Arvo Tuvikese hinnangul peaks riik mõtlema ka siseveekogudel kormorani arvukuse piiramisele, aga Võrtsjärvel Tondisaarel pesitsev koloonia on sedavõrd väike, et see ei pea olema esimeses valikus. Tuvikesele teeb palju suuremat muret Lämmijärvel asuv Salusaar, kus kormorane on kümneid kordi enam.