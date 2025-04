Lusitaania teetigusid ootab neli konteinerit

Keskkonnaspetsialist Marika Meos ütles, et konteinerid paigaldati sel nädalal ning need on kasutusel sügiseni ehk nii kaua, kui tigusid vähemaks jääb.



140-liitrised konteinerid on Oru ja Kassisaba tänava nurgal, Ranna puiestee ja Liiva tänava ristmikul, Ranna puiestee ja Pika tänava ristumiskoha juures ning Kullamäe tänava ja Ugala puiestee nurgal. Linnavalitsuse teatel võib sinna panna surmatud teetigusid kas suletud kilekotis või kinnises plastpudelis.



Lusitaania teetigu (ladina keeles Arion vulgaris) on linnavalitsuse kinnitusel muutunud viimastel aastatel Eesti aednike nuhtluseks. See invasiivne võõrliik on laialdaselt levinud ka Viljandis. Kuigi Lusitaania teeteost täielikult vabaneda pole enam võimalik, saab tema levikut ja arvukust tõhusalt piirata.



Parim viis võõrnälkjate tõrjeks on teetigude ja nende munade korjamine ja hävitamine. Võitlus võõrliigiga on tulemuslik vaid siis, kui seda tehakse ühiselt terves piirkonnas.



Nagu linnavalitsus soovitab, tuleb nälkjad korjata anumasse ja kallata peale keev vesi, kasutades seejuures kummikindaid.



Eestis esineb 11 pärismaist nälkjaliiki, kes on mõõtmetelt lusitaanlastest tunduvalt väiksemad. Ainsana sarnaneb Lusitaania teeteoga suuruselt must-seatigu, kelle keha pikkus on väljasirutatuna 15–20 sentimeetrit. Teda iseloomustavad hallikas, pruunikas või mustjas värvus, heledamad vööd, must mantlikilp ja värvitu lima.