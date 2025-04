Noored mulgid tegid auhinnaajalugu

Kool nendib oma sotsiaalmeedia postituses, et nüüd võib öelda, et Karksi-Nuia muusikakoolis on lisaks akadeemilisele õppele tehtud ka eesti popmuusika ajalugu ja seda lausa kahel korral. Esimest korda pälvis Kuldse Plaadi auhinna muusikakooli 17-aastane õpilane Rasmus Kadaja 2019. aastal oma sooloplaadiga "Kadajane". Nüüd võitnud bändi liikmete vanus on keskmiselt 13–15 aastat, nii et seda nooruse rekordit on tulevikus keeruline üle lüüa.