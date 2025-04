Maailma kõige õnnelikuma riigi kunstnike looming jõuab Viljandisse

Soome naivistlikul kunstil on pikk ajalugu ja sealsed naivistid on hästi organiseerunud. Abikaasad Kalevi ja Aira Heinänen asutasid 1984. aastal naivistliku kunsti kogu ning korraldasid Soome maapiirkondades näitusi. 1989. aastal jõudsid nad väljapanekuga Iittalasse, millest sai alguse juba mitme aastakümne pikkune suvenäituse "Naivistit ​Iittalassa" tava. Need Iittala vanas koolimajas asetleidvad näitused on endiselt armastatud ja rahvarohked, pakkudes oma jõudu andva ja rõõmsaks tegeva mõjuga midagi soomlastele igiomast.