JUHTKIRI Teetööd kui head sõbrad

Ja kui pilk olevikku tuua, siis on suvine teetööde ja teealuste tööde hooaeg kenasti alanud. Linlased ja linna külalised võivad arvestada sellega, et mõnikord on liiklus veidi tihedam kui tavaliselt. Viljandlasele on see harjumatu, kui peab peatänaval sõitma 20 kilomeetrit tunnis, tihti seisatama ning kogu aeg on autod ees ja taga. Aga tegelikult ja tööde asukohta arvestades on olukord siiski päris hea. Huvitav ja harjumatu, aga ei midagi üle mõistuse. Kiputakse küll tihti rääkima ummikutest, kui kusagil peab paar sekundit või lausa viis ootama, ent tegelikult nõuab olukord lihtsalt rahulikku meelt ja planeerimist.