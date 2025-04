Viljandi haigla uus hoone avab peaukse enne jaanipäeva

Tervikumiks ristitud haigla ja tervisekeskuse avamise kuupäeva määrasid ehitaja ja tellija kindlaks pool aastat tagasi ning haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul kinnitas ehitusfirma juht talle veel nädal tagasi, et töö liigub graafikus ja on 18. juuniks valmis. See ei tähenda siiski, et juba järgmisel päeval oleksid eriarstid oma uutes kabinettides ja patsiendid palatites. Arsti vastuvõtud algavad uues majas 11. augustil.