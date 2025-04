Konverentsil vaadatakse tagasi pikale koostööle, meenutatakse põnevaid ettevõtmisi ning visandatakse edasise koostöö kava. Korraldajate sõnul saab tunnistada, et mitu ettevõtmist Eestis on alguse saanud just sellest koostööst ja parim näide on põhikooli järel üleminekuaasta rakendamine meie haridussüsteemis.