Inimesi tõmbab ikka elu varjukülgede poole. Näiteks autoõnnetuste kajastustel on alati palju lugejaid. Esmalt murelikkuse tõttu ("Kas mitte mu naabril polnud samasugune auto?"), seejärel on aga ilmselt kas või alateadliku lootuse pärast, et ehk on galerii korralikult toimetamata jäänud ja sealt näeb midagi ... Häirivat. Olgem ausad, ükski ajakirjanik ei pane hoiatust "Ettevaatust, häiriv sisu!" oma loo juurde selleks, et lugejaid peletada.