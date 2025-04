"Lauad on ripakil maas, suitsukonid ja puruks pekstud pudelitest klaasikillud," kirjeldas ta koha seisukorda. "Kui mõni väike laps on seal ja komistab, siis võib viga saada. Sõidan tihti bussidega Viljandi ja Tartu ning Põltsamaa poole ja ükski bussiootekoda ei ole nii räpane kui meie oma."

Eriti teeb talle muret, et bussisõiduaegadega lehed tõmmatakse alatihti maha. "Kusagilt enam aegasid vaadata ei ole ning vanadele inimestele, kes internetis ei käi, on see suur mure," kõneles Ellen Pallo. Ta märkis, et bussigraafik võib ka muutuda ja nii on temagi bussist maha jäänud.