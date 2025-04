Mis maksab puurauk?

On selge, et suurt hoonet rajav ettevõte OG Elektra soovib kõige säästlikumaid lahendusi. Et kui maja valmis, saaks valida kõige odavama energiaallika, sest energiat kulub hotellis, spaas, ujulas ja veekeskuses rohkesti. See, kui palju energiat annavad 90 kõrvuti asuvat puurauku, on arendaja arvutada, aga linnajuhid peavad jõudma arusaamisele, millistel tingimustel neid auke oma maale lubada.