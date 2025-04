Spaahotelli rajav ettevõtja Oleg Gross pole nõus Viljandi linna eest parklat rajama

Fotol viirutatud ala kuulub linnale ja see on lepinguga ettenähtud spaahotellile parklaks. Hotelli arendaja soovib selle maa alla rajada ligi sada puurauku maasoojuse kogumiseks ning nüüd peavad linn ja arendaja jõudma kokkuleppele, millistel tingimustel see võimalik oleks.

Foto: Elmo Riig