Mart Kadastik esitleb oma kümnendat raamatut, mis on ühtlasi tema esimene jutukogu

Ajakirjaniku ja kirjastajana tuntud Mart Kadastik on viimased kümme aastat tegutsenud vabakutselise kirjaniku ja kolumnistina. Nende aastate jooksul on temalt ilmunud kümme raamatut, millest enamik on romaanid. Värske, kümnes raamat on tema esimene jutukogu.