Äsjane soojalaine püstitas aprilli rekordi

Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et 18. aprillil mõõtis sellise näidu Valga ja 19. aprillil Võru ilmajaam. Mõlemal päeval sündis tipptulemus vastu õhtut, kella 16 ja 17 vahel.

Loodla märkis, et aprillikuu uue soojarekordi said kuus jaama. Valgale ja Võrule järgnesid Tartu 27,6, Narva 27, Jõhvi 26,6 ja Väike-Maarja 25,9 kraadiga. Kõik need näidud fikseeriti 19. aprillil.