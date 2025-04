"Olin toas, toimetasin midagi, kui vaatasin korraga aknast välja ja nägin hoovi peal väga koheva saba ja pika koonuga kassi. Alguses mõtlesin, et issand, kui suur ja punane kass ... Aga siis nägin, et tal on midagi hambus ja sain aru, et see on ju rebane ja hambus on üks meie kanadest," rääkis Kaie Verrev Sakalale.