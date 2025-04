GALERII Läti piiri ääres saab näha kuulsate kirjanike autogramme

​Muuseumiöö on 17. mail ja nagu teised osalevad muuseumid on ka Mõisaküla muuseum sel päeval avatud tavalisest kauem, kella kümneni õhtul. Pärast seda matkatakse ühes muuseumi juhataja Anu Laarmanniga Porimäele, kus on linna 100. aastapäeva tähistav kalmistu. Esimene inimene, kes 13. augustil 1925 kalmistule maeti, oli Mõisakülla koduväiks tulnud poolakas, kes töötanud kohalikus raudteetehases.