Koolipäeva alguse hilisemaks nihutamisest on palju räägitud ja mõnedki koolid on juba seda teed läinud. Riik oli seda seni üksnes soovituslikuks pidanud, nüüd aga on leidnud, et koolipäev võikski alata kell 9. Igasuguste muudatustega kaasneb omajagu küsimusi ning koolijuhid on neid meedia vahendusel ka küsinud.