Maailmas tuntust kogunud Viljandi muusik Rozell avaldas esimese singli lauljana

“playful” on esimene singel Rozelli 20. mail ilmuvalt debüütalbumilt, kus kõik lood on artisti enda loodud, lauldud ja produtseeritud. “playful” tähistab Rozelli muusikas tema enda sõnul uut peatükki, sest see on väga isiklik.

„Helides saavad kokku tumedad ja heledad värvid, lüürikas on nii depressiooni kui joovastust, ebakindla maailma väga isiklikku peegeldust. Ilmuv album on nagu suveöö, mis möödub kiiresti, aga jääb meelde pikaks ajaks,” kirjeldas Rozell ise oma värsket loomingut

“playful” räägib emotsionaalsest suvisest romansist, mis on tulvil mängulisi hetki. „Kell on 4 hommikul, tunded voolavad vabalt ja süda räägib enne pead. See on kõige ausam mina, mida olen seni muusikas jaganud,” sõnastas Rozell oma uue albumi olemust. “Iga sõna, iga heli – see olen mina. See album on minu kõige siiram looming.”

Rozell andis pressiteates teada, et debüütalbum jutustab loo eneseleidmisest, armastusest, südame salasõnadest ja igatsusest. “playful” on tema enda seletusel selle teekonna algus. „Korraga flirtiv ja aus, just nagu suvised tunded, mida sõnadesse on raske panna, aga mida kõik on tundnud,” kirjeldas ta ise.

Seni viimase singli üllitas Rozell ehk Hans Noormets mullu novembris koos Daniel McMillaniga. Loole "HLG (haven‘t let go)" videos võid ära tunda Viljandi mõisasse rajatud Schloss Fellini hotelli.

„playful” video, mis avaldati reede keskpäeval, on pildikeelelt minimalistlikum.

Tantsu- ja popmuusikat viljelev Rozell on esinenud Suurbritannias lavadel, kus teda on korraga kuulamas olnud 100 000 inimest. Üle-eelmise aasta märtsikuisel tuuril sai ta olla soojendusesineja Inglismaa ühele kuulsamale poistebändile The Wanted, kes on müünud üle maailma rohkem kui 12 miljonit plaati ja saanud ohtrasti auhindu.