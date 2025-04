Mida teha suurel pühal, kui sipelgaski ei liigu? Vanarahvas teadis

Teiste kevade saabumist märkivate tähtpäevade kõrval on suure reede traditsioonides koha leidnud põllutööriistade korrastamine ja parandamine, kalapüügivahendite seadmine ja puunõude pesemine. Nagu kogu suurel nädalal, kehtib muistsest surnutekultusest lähtuv vaikusenõue, ent suurel reedel on see ka kirikukombestikus seda olulisem. Kurikaga pesupesemise, uhmris terade tampimise, puudelõhkumise ja sepatöö tööde keeld oli levinud Lõuna-Eestis ja mõnevõrra ka Läänemaal. Hallistes on öeldud, et kui suurel neljapäeval ja reedel kolistad, siis pidi suvel kangesti müristama.