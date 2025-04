Metsakuru aiandis on praegu kõige kiiremad ja töisemad ajad, sest ilusate ilmadega on inimeste lilleostusoov väga suur. Eestis on see aiand kevad- ja suvelillede kasvatajate esikolmikus, aga sellega aiandi pidaja piirduda ei kavatse ning on suured sihid silme ette võtnud.