AVE PAAVO Päevakeskuse uus juht vabanes hiljuti vanglast

Samasugust kolmnurka Viljandi–Tallinn–Jõhvi on Ave Paavo sõitnud juba aastaid. Viljandis on ta lapsepõlvekodu ning siin elavad ta isa, poegade pered ja lapselapsed. Tallinnas on kodu, mille nad abikaasaga rajasid pärast Viljandist lahkumist. Ida-Virumaale asus ta, kui abikaasa eakas vanaema vajas rohkem hooldust. Temast sai Eesti Vanglatööstuse projektijuht ja seejärel juhataja peamise töökohaga Jõhvis. Isemajandava ettevõtte juhtimine polnud kerge, sest tööjõudu vanglatööstusesse ise valida ei saa.