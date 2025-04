Kahtlustuse järgi Mõisaküla kesklinnas kakluse käigus noormeest pussitanud neiu on seaduserikkumiselt tabatud varemgi. Praegu on ta ema järelevalve all kodus. Kas ja millal tüdruk vahistatakse, selgub lähiajal. Prokuröri kinnitusel ei ole kannatanu seisund eluohtlik.