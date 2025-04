Pudeneva torniga Halliste kirikut hakatakse 110 000 euro eest uuendama

Mulgi vallavanem Dmitri Orav ütles, et Halliste kiriku torn on olnud aastaid kehvas seisus ja asjaolu, et koguduse vedamisel nüüd projektiraha saadakse, on igati positiivne, seega valla jaoks on mõistlik omaosalus tagada. "Halliste kirik on oluline objekt Mulgi vallas ja tegelikult ju märgiline tervele Eestile. Suvel külastab seda ka palju turiste."