Muusikapidu alustas pitslinikute ja laudlinade kogumist

"Pärandmeistrid ning Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö tudengite ja õppejõudude leidlik vaim on kaunistanud Viljandi pärimusmuusika festivali toimumispaiku enam kui veerand sajandit. Need terviklikud ja kordumatult kaunid kujundused on olnud lahutamatu osa festivali visuaalsest identiteedist. Tänavuse aasta kujundus annab võimaluse taas siduda visuaalne keskkond festivali sisulise fookusega, milleks on teema "Maast lahti!"," kõneles festivali pealik Ando Kiviberg.