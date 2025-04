Et aia- ja haljastujäätmed tasuta ära veetaks, tuleb jälgida etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja kokku siduda. Puulehed, tõrud ja muud aiajäätmed tuleb koguda kilekotti. Koti raskus võib olla kuni 15 kilogrammi.

Aia- ja haljastujäätmete kogumise auto sõidab kogumispäeval piirkonnast läbi üks kord, seejuures on lehekottide ja okste veoks erinevad autod. Linnavalitsus palub aia- ja haljastujäätmeid tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale äraveole eelneval päeval. Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Marika Meose sõnul on oluline, et pealekorjel poleks takistusi.