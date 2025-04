JUHTKIRI Koolipäeva algus võiks koolides ühte jalga käia

​Kõige olulisem muudatus puudutab aga just nimelt koolipäeva algust. Viljandis on praegu olukord selline, et Kesklinna kool alustab päeva kell 9, Jakobsoni kool kell 8 ja gümnaasium kell 8.50. Paalalinna koolis algavad mõned päevad kell 8.05, teised kell 8.20 ning mõned kell 9.15. Kaare koolis algavad tunnid kell 8.15. Olukord on pehmelt öeldes kirju.

​Esmapilgul tundub, et sellest kirjususest pole suurt lugu, aga tegelikult mõjutab see näiteks ühistransporti ja ka huvikoole üsna tublisti. Tõsi, huvikoole veidi vähem, kuigi trennide ja ringide graafikute koostajad peavad hoolitsema selle eest, et võimalikult paljud lapsed jõuaks koolist õigeks ajaks kohale. Kui graafik on kõigil sama ja koolipäeva pikkus samuti, siis on see hõlpsam.