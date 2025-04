Metsakuru pürgib Eesti suurimaks kevad- ja suvelilletootjaks

Aiandit, kus on suvelilli kasvatatud 1998. aastast, on viimastel aastatel vedanud isa ja poeg Ago ja Henri Helemäe. Just 30-aastase noorperemehe initsiatiivil on tootmismaht jõudsalt paisunud. Viimaste aastatega on vanade asemele ehitatud uued kasvuhooned ja uusi juurde tehtud ning kokku on katmikala pind Henri Helemäe sõnutsi 6000 ruutmeetrit. Mullu jaanuaris valmis viimane 2000-ruutmeetrine kasvuhoone ja noorperemehe sõnutsi on järgmised 15–20 aastat nüüd hooletu. Nii kaua peab vastu topeltkile, mille vahel on õhk, aga tsingitud terasest metallkarkass on põhimõtteliselt eluaegne.