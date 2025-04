Nordecon Viljandi kaevumure lahendamisest: hind ei ole praegu oluline

Viljandi järve ääres elavad inimesed avastasid nädal tagasi, et nende kaev on tühjaks jäänud. Esialgne uurimine viitas spaahotelli ehitusele, kus vundamendisüvendi kaevamine käib kolm meetrit pinnasevee tasemest allpool.

Viljandi spaahotelli ehitaja, aktsiaseltsi Nordecon andmetel on järve ääres kuus majapidamist, kuhu on vaja viia veetorustik, et lahendada kaevu tühjaks jäämisega seotud mured. Nelja maja juures on töö lõppenud.