Korraldaja Rain Aleksandrov nentis, et turniir jäi mõnevõrra lahjemaks kui varasematel aastatel, sest samale ajale sattusid ka Läti ja Soome juunioride meistrivõistlused. "Peame arvestama, et riigi meistrivõistlused on sportlastele väga olulised," lausus ta.