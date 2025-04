Nii mõnelgi Viljandi tulevase spaahotelli naabril on eelmisel nädalal kuiva kaevu nägemise järel tekkinud hirm asendunud rõõmuga: juba neli majapidamist on ehitaja eestvõttel ühendatud linna veevärgiga ning saanud lubaduse, et ka suvise kastmisvee eest tasub ehitaja.