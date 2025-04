Kadri poe akna all on korvike seemnepakikestega, juures silt "Seemnevahetus". Karksi-Nuia aiandus- ja mesindusseltsi liige Katrin Liimets selgitas, et selle asja mõte on lihtne: kui kellelgi on seemneid üle, võib need korvi tuua, ja kui midagi on puudu, saab sealtsamast asemele võtta. Samal põhimõttel toimib kogu seltsi pood – kuigi ülejäänud asjadel on hinnasilt juures.