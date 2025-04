"Kogu Oiu on selline mõnus ja soe projekt, mis ilmselt mitte kunagi päris valmis ei saa," ütles üks sadama arendajatest Priit Kallas, kelle ettevõte Iglucraft on Oiule toonud hulga eri funktsiooniga iglumaju. ​Kallase sõnul soovivad arendajad inimestele teadvustada, et veeteid on Eestis sisevetel päris palju. "Oiult võib paadiga sõita 500 kilomeetrit: üle Võrtsjärve Emajõele, sealt edasi Peipsile ja Lämmijärvele või teises suunas Väikesele Emajõele ja Õhne peale. Neid variante on palju ning mulle tundub, et see kõik on suures osas avastamata ja paljud ei teagi, kui suur Võrtsjärv tegelikult on, sest see ei paista otse kusagilt silma."