Lahkus Viljandis raamatuäri ja -kultuuri edendanud elutöö preemia laureaat

Mai Palo on Sakalale rääkinud, et raamatute juurde jõudis ta 1961. aastal juhuslikult, aga jäi nendega surmani. Ülikooli pääseda tal ei õnnestunud ja seejärel õppis ta hoopis kaubandust. Aasta töötas ta valmisrõivaste poes, aga seal talle ei meeldinud ja nii jõudis ta raamatupoodi.

Sealt alates oli Palo 20 aastat ise ettevõtja ja müüja, kuni otsustas tervise pärast lõpetada. Ta pani ette, et kauplus Raamatukoi võiks Viljandisse tulla ja äri üle võtta. Ettevõte tegigi seda. Ja kutsus Palo poodi müüjaks.

2021. aasta hakul rääkis Mai Palo, et tema unistus on ära näha sellesama aasta 1. juuni, mil antikvariaat saab 45 aastat vanaks. See unistus täitus.