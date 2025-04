On üks nurk, millest linnavõimu juures olevad poliitikud paistavad silmaklappidega ning jõudsalt otsesuunas rühkijatena, kes lükkavad enda eest kõik, mis neid eesmärgini jõudmisel takistab.

Jutud sellest, kuidas maadluskeskust on püütud uusi ruume otsides või vanu säilitades aidata, tunduvad lihtsalt õõnsad. Tegelikult on ju poliitikud teinud karmi otsuse, et senisest sotsiaalprojektist nimega Viljandi maadluskeskus peab linnale saama äriprojekt.