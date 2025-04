Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin tähendas, et Viljandi linnavalitsus istus tõesti haldusametiga maha ja arutas kergliiklustee rajamist, ent detailidest on praegu veel keeruline rääkida. "Teisipäeval oli meil alles esimene projekteerimiskoosolek," lisas ta.

​Esialgu on otsustatud üksnes see, et kõnni- ja kergliiklustee tuleb ning ehitatava lõigu pikkus on umbes 800 meetrit. "Jätkame seda promenaadi, mis Viljandi staadioni juures lõpeb," täpsustas Märtin. Tema ütlemist mööda kulges tee kunagi tehtud projekti järgi staadioni ja järve parkla juurest tulevase spaahotelli taha, seejärel Järve ja Männi tänava ristmikuni ning Karja tänava juurest üle heinamaa edasi Veevärgi hoone poole.