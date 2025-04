Viljandimaal märgati 14 talvituvat nahkhiirt

Levinud on arvamus, et nahkhiired talvituvad valdavalt suurtes koobastes, kuid tegelikult pakuvad paljud inimese ehitatud rajatised neile sobivat talvekodu.

"Nii võime näiteks vabariigi aastapäeva eel keldrisse moosipurki otsima minnes leida mõne karvase tegelase kivide vahel või katusepraos hoidiste üle arvet pidamas," kirjutab keskkonnaagentuuri peaspetsialist Christel Rose Bachmann. "Meie 12 nahkhiireliigist seitse võivad otsida omale talvituspaika ka meie keldritest, garaažidest või isegi heinaküünist, kui seal on neile sobiv temperatuur ja leidub ohtralt pragusid peitupugemiseks."

Vabatahtlikku seiret korraldatakse selleks, et kaardistada talvituvate nahkhiirte levikut, hinnates keldrite olulisust talvituspaigana ning parandades inimeste teadlikkust keldriüürnikest.

​Projekti käigus esitati 104 vaatlust, millest 24 olid nullvaatlused. See tähendab, et vaadeldud kelder on küll talvituspaigaks sobilik, kuid ükski nahkhiir seda veel avastanud polnud.