Kõpu külade selts soovib apteegimaja elule äratada

Kui Põhja-Sakala vallavalitsuses apteegimaja tulevikku arutati, jäi vallavanema sõnutsi kõlama positiivne noot. "Minu kindel arvamus on, et juhul kui külade selts on nõus sinna panustama, peaks see jääma kogukonnale, aga lõplikult peab arengukava muudatused kinnitama volikogu," lausus ta.

Tölp nentis, et kõnealune hoone on muinsuskaitse all ning juhul kui muinsuskaitse teeb remondiks liigseid piiranguid, võib see kohalike entusiasmi vähendada. "Arvatavasti korraldame lähiajal Kõpus vallavalitsuse väljasõiduistungi ja vaatame sellel ka apteegimaja, adumaks, millised ohud seal seoses muinsuskaitsega on," rääkis ta. "Samuti tahame mõista, kuidas saaksime külade seltsi aidata: maja tahaks saada värvimist, samuti on mureks praod seinas."