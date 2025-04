​​Kontrollimise käigus vestlesid politseinikud 28 juhiga ja nagu Kolk selgitas, siis tähendas see seda, et juht oli midagi küll valesti teinud, aga et eesmärk ei ole trahvida, piirduti suulise hoiatusega. Kiiruse ületamise eest vormistati 15 väärteomenetlust ja 29 juhul tabati juht kõrvaliselt tegevuselt roolis. Partrullitalituse juht täpsustas, et see oli näiteks telefoni kasutamine roolis ja endiselt on ka turvavarustuse mittevastavat kasutamist.