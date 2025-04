Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Monika Vestman ütles, et Suure-Jaani Johannese kiriku torn saab uue kiivri ning restaureeritakse ka kukk ja kuul torni tipus.

"Viljandi Pauluse kiriku kooriruumi aknad on juba pikka aega olnud äärmiselt täbaras seisukorras, tänu toetusele asendatakse need nüüd uute imeilusate akendega, milleks läheb 30 000 eurot," rääkis Vestman. "Töösse läheb Halliste kiriku torn ning esimese etapina restaureeritakse torniosa kuni pikihoone katuseni, milleks anti toetust 99 000 eurot. Tätta talu aidale-viljakuivatile on aeg jätnud sügavamad näpujäljed, katuse ja otsaseina restaureerimiseks eraldati toetust 53 572 eurot."