Eesti vanima jooksu mullune võidumees sai võitjate alleele omanimelise kivi

Nagu ütles ümber Viljandi järve jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson, oli aastate eest tava, et võitja kivi pandi alleele kohe 1. mail, paar tundi pärast tema finišeerumist. "See oli ajal, mil Viljandis oli veel kiviraiumistöökoda," meenutas ta.

Toona tuli kiviraidur alati 1. mail tööle ja ootas korraldajatelt nime, mis tuleb kivisse tahuda. Paari tunniga tegi ta kivi valmis ning see tõsteti kohale võitja juuresolekul. Et aga nüüd pole 1. mail kivi valmistamine võimalik, asetatakse see paika 14. aprillil – samal päeval, kui leiab aset künnipäeva jooks, mis sisult on ühine treening ümber Viljandi järve.