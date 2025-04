Vene teater tuleb Ugalasse mõjuka lavastusega

​Bulgaaria lavastaja ja dramaturgi Yordan Slaveykovi sõnul on Brechti dramaturgia aktuaalsust meie ajal raske üle hinnata. Ta tõdes, et pole juhus, et räägitakse kogu aeg vaikselt. "See kõik tuleb hirmust ja paranoiast. Minu jaoks on see näidend sellest, kuidas hirm lähimate ja kallimate inimeste poolt nuga selga saada võib muutuda valdavaks ja irratsionaalseks."